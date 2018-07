Els Bombers fan dos rescats de dos excursionistes ferits lleus

Els Bombers van rescatar ahir al migdia dos excursionistes. El primer rescat va tenir lloc a Santa Maria d'Oló. Els Bombers van rebre l'avís dels Mossos i van activar l'helicòpter del GRAE, que va recollir la persona ferida a la C-25 i la va portar a l'Hospital de Vic amb una ferida oberta al colze. Es tracta d'una veïna de Manlleu de 34 anys. L'altre rescat va ser al Bruc, a la zona de Can Maçana. S'hi van desplaçar l'helicòpter del GRAE i un parell de dotacions ter-restres. L'helicòpter va portar la persona rescatada on hi havia l'ambulància del SEM, que la va dur a l'Hospital d'Igualada amb una torçada al peu. Es tracta d'un veí de Guissona de 48 anys. També van recollir l'acompanyant.