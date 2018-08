L'Ajuntament de Manresa recordarà demà les víctimes dels atemptats del 17A

Les banderes que hi ha a la façana de l´Ajuntament

Les banderes que hi ha a la façana de l´Ajuntament Arxiu/Salvador Redó

Demà divendres, 17 d'agost, l'Ajuntament de Manresa durà a terme un acte per mostrar el record i la solidaritat amb les víctimes dels atemptats a Barcelona i Cambrils, ara fa un any. A les 12 del migdia es faran cinc minuts de silenci, a la plaça Major, en memòria de les víctimes i ferits, i per refermar el compromís de la ciutat amb la pau.

L'Ajuntament s'afegeix així a la crida de l'Associació Catalana de Municipis i Comarques, que ha convocat els ajuntaments i consells comarcals catalans a afegir-se als actes de record a les víctimes de l'atemptat. Durant l'acte també es farà la lectura d'un manifest conjunt de l'entitat municipalista.

Igualment, en compliment del decret publicat avui dijous al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, signat pel president Quim Torra, les banderes de l'Ajuntament de Manresa onejaran a mig pal, de manera idèntica que a tots els edificis de les corporacions públiques, els dies 17 i 18 d'agost.

D'aquesta manera, un any després, es vol recordar i honorar les víctimes d'aquests atemptats terroristes, com a expressió solidària del reconeixement i compromís de la societat catalana cap a aquestes persones, alhora que es reitera el rebuig més enèrgic a qualsevol acte de violència que atempti contra les llibertats, la convivència i la democràcia.