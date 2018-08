Manresa tindrà una base de dades única de la disponibilitat d'habitatge social a la ciutat

Tenint en compte que la demanda d'habitatge és una de les que fan més les persones en situació de necessitat, el regidor Joan Calmet ha avançat a Regió7 que «estem posant en marxa un banc de dades compartit entre els Serveis Socials, que són Ajuntament; Fòrum i les tres entitats del tercer sector que tenen una part de la seva funció orientada clarament a l'habitatge, que són Creu Roja, Càritas i Ampans».

Per a Calmet, «és bo i útil que Fòrum sàpiga que una persona que va als Serveis Socials ha trobat habitatge, de la mateixa manera que els Serveis Socials han de tenir coneixement de la disponibilitat d'habitatges que tingui l'empresa municipal». Considera que «aquesta informació ha de fluir al cent per cent, si bé, fins ara, no ho havia fet», i recorda que Fòrum hi participa perquè «té un vessant social que és claríssim».