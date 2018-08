Es repeteix el sistema de tiquets per reservar torn

L'any passat, l'Ajuntament va implementar una novetat en les Visites a la Manresa Desconeguda per tal de millorar-ne l'organització i minimitzar les cues d'espera. Els visitants podien recollir un tiquet amb l'hora del torn de visita amb antelació a l'Oficina de Turisme. Aquest any cal fer el mateix per poder realitzar els recorreguts guiats. Els tiquets es poden recollir des d'avui, de 10 del matí a 2 del migdia i de les 5 a les 7 de la tarda, i diumenge i dilluns de 10 a 2.