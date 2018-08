La Fundació Althaia canvia vehicles dièsel per híbrids per fer atenció a domicilis

La Fundació Althaia de Manresa ha adquirit dos vehicles híbrids per substituir els cotxes dièsel que utilitzava fins ara per fer atenció domiciliària. Segons la institució sanitària, es reforça el seu compromís amb el medi ambient.

Els nous híbrids els utilitzaran els professionals de la Unitat d'Hospitalització a Domicili (UHaD). Es tracta del servei hospitalari que es presta al pacient al seu domicili, si les circumstàncies i el seu estat ho permeten, per tal d'aconseguir una atenció més personalitzada, disminuir riscos, millorar la qualitat percebuda i també per motius d'eficiència econòmica. La UHaD és una unitat que necessita els mitjans i coneixements de l'hospital però, per les seves característiques, es pot oferir en l'entorn domiciliari habitual del pacient.

Fins ara utilitzava cotxes dièsel que es van adquirir l'any 2008. Ja tenen molt quilometratge acumulat i, segons Althaia, suposen una important despesa en manteniment, a més a més d'una elevada petjada ecològica.

Per a la institució, «aquesta acció s'emmarca dins la política ambiental d'Althaia Sostenible que promou la sostenibilitat ambiental» per tal de «millorar la qualitat de vida dels ciutadans, la protecció del medi ambient i la reducció de la contaminació». En definitiva, per reduir els impactes negatius al medi ambient.

Els motors dels vehicles híbrids funcionen amb més d'una font d'energia. Generalment l'elèctrica i la combustió.