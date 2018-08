Les tapes del Tap'Antic tornen a omplir els bars del Barri Antic

Amanida d'algues i musclos escabetxats; pop a la vinagreta o torrada de gules amb ou de guatlles i tòfona són algunes de les vint-i-cinc creacions que els bars i restaurants del Barri Antic van oferir dimecres al vespre dins una nova concorreguda edició de la ruta gastronòmica Tap'Antic, que aquest 2018 abandonava amb èxit els dijous.

Convertit ja en un clàssic dins dels actes de la Festa Major de Manresa, el Tap'Antic 2018 no va notar el canvi de dia i es van repetir les cues d'altres edicions tant a l'hora de comprar els tiquets per 2,5 euros cada un com a les portes de la majoria d'establiments on es bescanviaven per una tapa i una beguda.

Especialment llargues van ser les cues davant Las Vegas, per provar el seu pa bao amb calamarcets i al Quinze, per les seves mini hamburgueses amb bacon i ceba. L'oferta gastronòmica va ser àmplia i incloïa també dues tapes dolces, les de l'Englantina i i Chocola'J.

La forta afluència de clients ja des de les 8 del vespre va fer que establiments esgotessin les seves tapes abans d'hora, i alguns ja tenien la persiana abaixada a 3/4 de 10 de la nit. Altres es van veure obligats a canviar algun dels elements de la seva recepta per poder continuar servint tapes.