El Sopar Groc de demà a la plaça de Sant Domènec ja té més de 300 inscrits

El Sopar Groc Solidari que se celebrarà demà al vespre a la plaça de Sant Domènec de Manresa ja té més de 300 inscrits. Fins avui hi ha temps per apuntar-se. Els organitzadors, Òmnium Cultural Bages-Moianès i l'Assemblea Nacional Catalana a Manresa, recorden que l'aforament és limitat.

L'acte començarà a les 7 de la tarda. Els parlaments estan previstos per a les 8 i posteriorment es farà el sopar a l'aire lliure. Hi haurà les intervencions de Laura Masvidal, companya del conseller d'Interior cessat, Joaquim Forn, en representació de l'Associació Catalana de Drets Civils. També hi prendran part la lingüista Blanca Serra i Puig i Josep Maria Solé i Sabaté, doctor en Història i llicenciat en Filosofia especialista de la Guerra Civil i de la postguerra. Tots ells parlaran d'episodis de repressió per part de l'Estat espanyol sobre Catalunya que hi ha hagut al llarg de la història recent.



Primer Sopar Groc a Manresa

El Sopar Groc es porta a terme en solidaritat amb els polítics empresonats o exiliats i amb tothom qui és perseguit per motius ideològics, ja siguin polítics, com regidors i alcaldes, o persones que no estan relacionades amb la política, com artistes i mossos d'esquadra. Els fons que es recullin aniran a les caixes de resistència i solidaritat amb les persones empresonades o exiliades a causa del procés.

És la primera vegada que se celebra el Sopar Groc a Manresa, una iniciativa que ja s'ha dut a terme a diverses poblacions d'arreu de Catalunya. També a la Catalunya Central, com Igualada o Artés. En aquest últim poble hi van assistir 400 persones i hi van prendre part la mare d'Anna Gabriel i les germanes de Jordi Cuixart.

Les inscripcions es poden fer a l'Espai Òmnium del carrer Sobrerroca o bé al Centre Excursionista de la comarca del Bages.