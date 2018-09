Esquerra reivindicarà a Manresa les dones preses, exiliades o represaliades

La secretaria de Polítiques d'Igualtat d'ERC Bages organitza per aquest pròxim diumenge un acte reivindicatiu per totes les dones preses, exiliades o encausades per motius polítics. L'acte, que s'ha batejat amb el nom de «Reivindiquem-nos», es durà a terme a la plaça Sant Domènec de Manresa, entre les cinc i les set de la tarda. Compta amb la col·laboració d´ERC Manresa i ERC Bages.

Al llarg de tota la tarda hi haurà actuacions musicals, lectures teatralitzades, un espectacle de teles acrobàtiques, teatre gestual i la intervenció de familiars de preses i exiliades.

La iniciativa es porta a terme perquè la situació per la qual travessen aquestes dones no caigui en l´oblit, afirma la responsable de la secretaria de Polítiques d´Igualtat d´ERC al Bages, Àdria Mazcuñán. Segons la seva opinió pateixen una doble càrrega: pel fet de ser preses, exiliades o encausades, i pel fet de ser dones, ja que majoritàriament, un cop més, han quedat en segon terme en molts dels debats de l'opinió pública i dels mitjans de comunicació.

Assegura que «passen els dies i no podem oblidar la situació de Carme Forcadell i Dolors Bassa, empresonades injustament i sense judici. El 23 de setembre farà, precisament sis mesos. De Meritxell Serret, Clara Ponsatí, Anna Gabriel i Marta Rovira, forçades a marxar a l'exili per motivacions polítiques. I de Tamara Carrasco, represaliada per formar part d'un moviment social com el CDR. Totes elles, bones dones que han estat encausades per la seva manera de pensar», diu Mazcuñán.

L´acte de diumenge es portarà a terme amb la voluntat de «visibilitzar les dones, reivindicar-les i fer-les presents més que mai en el nostre clam per la llibertat». Mazcuñán ha recordat les paraules de Forcadell: «no estigueu tristos, el nostre empresonament no serà en va, gaudiu de la vida i de la llibertat. No ens convertiu en víctimes, som dones, som demòcrates i volem ser lliures. Reivindiqueu-nos!».