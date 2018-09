Adam Majó deixa el càrrec de comissionat del Centre Històric de Manresa

Adam Majó deixarà a finals de mes de ser el comissionat pel Centre Històric de Manresa, una feina que li anava com anell al dit però que ha decidit abandonar perquè ha rebut una altra oferta laboral que li encaixa encara més.

Majó assegura que marxa a contracor i que li ha costat molt prendre la decisió. Explica que no suposarà cap retorn a la política -ha estat històricament un destacat membre de la CUP- i no dóna més detalls perquè li han demanat que no ho faci fins que s'hagi incorporat.

Aquest matí ha anunciat la notícia fent balanç de la feina acompanyat de Valentí Junyent, alcalde de Manresa, i Marc Aloy, regidor d'Urbanisme i Llicències de l'Ajuntament de Manresa.

Afirma que des des febrer del 2016 quan va començar a exercir el càrrec s'ha sentit "molt respectat i molt a gust" i, sobretot, "m'he sentit útil, que era el que més por em feia".



Gra de sorra

L'encara comissionat considera que ha posat el seu gra de sorra "perquè passessin coses al Centre Històric" i ha demanat que la figura del comissionat no desaparegui amb la seva marxa sinó que el conjunt de grups polítics l'adoptin dintre de les seves respectives ofertes per a la ciutat "perquè és útil que hi hagi una persona dintre de l'Ajuntament fent constantment de mosca collonera per tenir en compta el Centre Històric en tots els àmbits i també ho és que hi hagi un intermediari amb els veïns, comerciants" i amb el conjunt de propostes que es plantegen per aquesta part importantíssima de la ciutat.

Adam Majó va ser regidor a l'Ajuntament de Manresa per la CUP i el 2016 va assumir el càrrec de Comissionat del Centre Històric de Manresa, càrrec creat per l'equip de govern de CiU amb l'objectiu de revitalitzar el Barri Antic de la ciutat.