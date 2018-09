Un centenar de comerciants obriran sense permís a la Shopping Night

La Shopping Night se celebrarà a Manresa aquest dissabte, 29 de setembre, amb la participació de prop d'un centenar de comerciants. N'hi haurà, però, quasi el doble que obriran les portes i sortiran al carrer aquella nit. Aquests no formen part del llistat de la Unió de Botiguers i Comerciants (UBIC) de Manresa perquè no estan autoritzats a participar en la jornada comercial nocturna.

L'entitat denuncia que des de fa tres anys hi ha molts botiguers que se sumen a la iniciativa però ho fan «sense passar per la UBIC». Això vol dir que tenen permís per obrir perquè l'Ajuntament de Manresa el demana –de forma extraordinària– per a tota la ciutat i no només per a la zona del centre, que és on se celebra la Shopping Night, però el problema és que no paguen per ocupar la via pública. Ho ha explicat aquest dilluns al matí el regidor de Comerç, Jaume Arnau, durant la presentació de la jornada que s'ha fet al passeig Pere III, en què també hi han participat la presidenta de la UBIC, Tània Infante, i Josep Maria Camps, gerent de l'empresa Llobregat Serveis Firals, que enguany ha estat l'encarregada d'organitzar l'esdeveniment.

Quant al control que es fa dels comerços que obriran aquest dissabte sense permís, Arnau ha dit que de moment l'Ajuntament descarta «aplicar mesures dràstiques». Infante ha esperat «que els botiguers entenguin la feinada que hi ha darrere d'organitzar una jornada comercial com aquesta i acabin sumant-se al projecte comú». Per fer les coses bé, el comerciant que vulgui obrir per la Shopping Night ha de pagar 90 euros. Els associats de la UBIC, però, hi poden participar sense pagar res. «Entenem que al principi la gent pogués tenir dubtes de si valia o no la pena fer aquesta inversió, però ha quedat clar que sí», ha valorat Arnau, que ha assegurat que la Shopping Night ja és una «festa instauradíssima».



El Puigmercadal i el Gremi d'Hoteleria s'estrenen oferint tapes variades

La Shopping Night arriba a la setena edició. La jornada omplirà d'ambient el Centre Històric –l'any passat ja s'hi va sumar l'Associació de Comerciants Sobrerroca, plaça Major i voltants– i tot el centre comercial manresà aquest dissabte, 29 de setembre, de 8 del vespre a 12 de la nit.

El mercat de Puigmercadal s'estrena com a espai on tindran lloc algunes de les activitats programades, com ara el contacontes infantil. A banda, i també com a novetat, els paradistes del Puigmercadal oferiran tapes variades que es podran degustar al llarg del vespre. Ho faran en col·laboració amb el Gremi d'Hoteleria i Turisme del Bages, que participa per primer cop a la Shopping Night. Entre els clients dels establiments del gremi (una trentena) se sortejaran vals de consum.



Tallers infantils i pilates aeri

Josep Maria Camps, gerent de Llobregat Serveis Firals, empresa organitzadora del certamen, ha explicat que un dels objectius d'aquesta edició és «obrir nous horitzons i promoure les activitats participatives» entre els compradors. És per això que s'han programat activitats per a totes les edats durant les quatre hores que dura la Shopping.

Destaquen els tallers infantils que es faran a La Lionesa i a la botiga Pas a Pas, així com el que oferirà Uró Joiers, on s'aprendrà a confeccionar una joia, i una mostra de pilates aeri oberta al públic al primer tram del Passeig a càrrec de l'estudi Elena Vers.

A més, hi haurà actuacions de música en viu a la Plana de l'Om, al carrer Casanovas i al carrer Nou; tastets de reflexoteràpia a Sant Domènec; discjòqueis en diferents espais; exhibicions de ball a Sant Domènec i Crist Rei; un castell inflable a la Muralla del Carme; i una exhibició d'agilitat canina al carrer Guimerà, entre d'altres.