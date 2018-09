El Pressupost Participatiu de Manresa 2019 arrenca amb la recollida de projectes

L´Ajuntament de Manresa ha donat avui el tret de sortida del Pressupost Participatiu 2019. Les línies mestres del projecte són les mateixes que en les edicions anteriors: la ciutadania pot proposar i decidir en què invertir una part del pressupost municipal. Concretament, com l´any passat, l&rsq uo;Ajuntament destinarà 200.000 euros del pressupost municipal a projectes o propostes presentades per entitats o ciutadans/es particulars, que respongui a necessitats del municipi.

Una de les principals les novetats d´aquesta edició és l´avançament d´un mes en el període votació, per no fer-lo coincidir amb les properes eleccions municipals. Així, els ciutadans i ciutadanes de Manresa podran votar les propostes presentades de l´1 al 28 d´abril. L´endemà, el 29 d´abril, es faran públics els resultats finals. Com l´any passat, per afavorir la màxima participació es manté l´edat de votació en els 12 anys i, a més, per reforçar aquest grau d´implicació dels joves, s´oferiran tallers d´elaboració de projectes a tots els instituts de la ciutat.

Tots els detalls i novetats d´aquesta nova edició del Pressupost Participatiu han estat presentats avui pel regidor de Participació i Entorn Natural de l´Ajuntament de Manresa, Pol Huguet. L'ha acompanyat la coordinadora del Porgrama de Participació Ciutadana, Montse Gibert.

El regidor ha explicat que "aquest 1 d´octubre engega el Procés Participatiu 2019, i durant dos mesos qualsevol manresà o manresana podrà presentar els seus projectes per a la ciutat, uns projectes que s´acabaran votant durant el mes d´abril. Per a Pol Huguet "el model de Pressupostos és continuista, si bé en funció de l´experiència de les primeres edicions anem mantenint el que ha funcionat bé i fent petits ajustos per contribuir a millorar el model".

Com l´any passat, es mantindran els espais deliberatius que permetran dissenyar col·lectivament les propostes que després es portaran a votació. Enguany, un cop els projectes hagin estat validats tècnicament, seran presentats en una sessió matinal pels propis proposants en la qual les persones que hi assisteixin podran proposar-ne millores. L´objectiu és que la participació no es limiti a votar una o diverses propostes sinó, en una fase prèvia, debatre, buscar millores i arribar a consensos sobre els projectes presentats. Per al regidor "aquesta sessió amb participació de la ciutadania pot ajudar a enriquir els projectes".

Pel que fa a l´elaboració de projectes als instituts, Huguet ha subratllat que "en aquesta edició volem posar èmfasi i fer un esforç extra per incentivar els joves en la presentació de projectes, amb la voluntat de revertir també la baixa participació dels joves en aquest procés".

El període de presentació de propostes per part de les entitats i la ciutadania arrenca l´1 d´octubre i finalitza a finals de novembre. Així a finals de gener ja es coneixeran els projectes viables tècnicament i els que, per tant, seran presentats i susceptibles de ser millorats per la ciutadania en una matinal durant el mes de febrer.

A finals de febrer es coneixeran els projectes definitius que seran duts a votació. Per donar-los a conèixer des de mitjans de març i durant tot el mes d´abril es podran consultar els projectes tant telemàticament com a nivell físic en forma d´exposició itinerant per diferents punts de la ciutat. La novetat d´enguany és que s´habilitarà un punt d´informació i votació estable durant totes les tardes del mes d´abril al Quiosc de l´Arpa.

Com en l´edició de 2018, s´editarà un llibret que recollirà totes les propostes i es farà arribar a totes les llars i equipaments municipals. També es mantindrà un debat on line per tal que la ciutadania pugui exposar els seus arguments en relació a cadascun dels projectes.