Domènec Pintó: «No has d'esperar els altres ni patir perquè no els atrapes»

Com es va iniciar en el món de les elèctriques?

Fa més de 30 anys que surto els diumenges amb bici. Vam provar les BTT de muntanya fa 5 anys amb el meu germà i ja vam veure que eren una cosa fora de sèrie.

Com es veu l´´e-bike´ entre els ciclistes «de tota la vida»?

El concepte és difícil d´entendre si no l´has provat. A nosaltres que venim de l´enduro ens ha anat molt bé perquè podem fer pràcticament el mateix que abans però amb ajuda per a les pujades. La bici de muntanya fa una selecció natural per nivell, però amb l´elèctrica qualsevol pot fer el mateix.

M´han comentat que a la seva colla tots tenen bici elèctrica.

Sí, som 8 persones d´entre 45 i 58 anys i tots sortim a pedalar amb bicis elèctriques. No has d´estar esperant els que venen darrere ni patir perquè no atrapes els companys. Jo dic als més grans: no patiu, que amb l´elèctrica podreu anar amb bici fins que necessiteu caminador...

Transformarà la mobilitat?

En la propera dècada podem experimentar un canvi brutal. Quan nosaltres ens la vam comprar érem estranys, però ara ja n´hi ha moltes. Només cal que canviïn d´idea els tossuts.