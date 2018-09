Manresa commemorarà un any de l'1-O amb un gran acte a la plaça Major

L'ANC de Manresa ha organitzat un gran acte polític i popular que tindrà lloc el pròxim dilluns 1 d'octubre a la plaça Major. Amb l'objectiu de commemorar un any del referèndum de l'1-O del 2017, les entitats sobiranistes i republicanes agrupades en la Plataforma 1 d'Octubre volen donar suport a l'ANC en l'organització d'aquesta jornada, que començarà a les 7 de la tarda.

Sota el nom "Vam votar, vam guanyar", els independentistes volen recordar els fets que van succeir l'1 d'octubre de l'any passat: "Farà un any del referèndum d'autodeterminació que vam fer i vam guanyar gràcies a l'esforç, la persistència i el coratge de milers i milers de persones que s'hi van deixar la pell", reivindiquen fonts de l'ANC.

Així mateix, asseguren que "va ser una fita importantíssima perquè vam desafiar a un estat que com a resposta a la nostra legítima demanda d'autodeterminar-nos només va saber utilitzar la violència, la repressió i el xantatge". Per aquest motiu, expliquen que l'objectiu de l'acte és fer protagonista "tota aquella gent que va fer possible el referèndum, tots els col·lectius i entitats que organitzades van teixir d'esperança i victòria aquells dies", expressa l'ANC en un comunicat.

A partir de les 7 de la tarda hi haurà parlaments de les persones que van participar en l'organització del referèndum; actuacions musicals amb els cors Incordis i Lupulus Emsembla, que actuaran conjuntament; poesia a càrrec de La Veurem; la lectura del manifest unitari de la Plataforma 1 d'Octubre a càrrec del cantant de Gossos Natxo Tarrés; i un parlament final. L'acte serà presentat per l'actriu manresana Mireia Cirera.