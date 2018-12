Serveis Socials tindrà protocols de seguretat

Un centenar de professionals públics de l'Ajuntament de Manresa es van concentrar ahir a la plaça Puigmercadal per rebutjar l'apunyalament d'una treballadora de Serveis Socials a la població de Salt per part d'un usuari. L'Ajuntament està elaborant un protocol de seguretat per a Serveis Socials. Tot i que a Manresa no hi ha hagut casos de violència física, sí que han patit amenaces.