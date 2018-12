Veïns i comerciants del carrer Guimerà es queixen del fum i el soroll dels busos

Les seves queixes cauen en un sac foradat. Veïns i comerciants del carrer Guimerà se senten ignorats perquè, després de queixar-se durant més de sis anys, continuen patint els sorolls i el diòxid de carboni que emeten els busos quan esperen a la parada d'aquest espai, que presumeix que és el més comercial de Manresa. Voldrien que es fessin estudis de l'aire a l'entorn de la parada de busos per saber quin és el grau de contaminació hi ha en aquest punt del carrer Guimerà.

El problema recau en els busos més vells de la flota, els que encara no són híbrids, que provoquen molèsties als veïns i comerciants més pròxims a la parada, que és el punt on convergeixen diferents línies que recorren la ciutat. Molts s'hi estan prop de cinc minuts parats amb el motor engegat. Hi ha veïns que viuen al costat de la parada i asseguren patir les molèsties des de ben d'hora al matí, perquè el primer bus surt abans de les 6. A part, indiquen que les finestres s'embruten constantment per la pol·lució de l'aire. Queixes que fan arribar a Manresa Bus, que explota el servei de transport públic a la ciutat, i a l'Ajuntament, però asseguren que no han rebut cap resposta satisfactòria ni solucions.

«Els que vivim al costat, i notem la pol·lució, avisem els conductors dels busos que parin el motor durant els minuts que estiguin aturats, però no fan cas», explica Dolors Barranco, que viu just al davant de la parada i afirma que expressa una queixa compartida per la gran majoria de veïns que viuen a l'entorn de la parada. Assegura que ha informat del problema moltes vegades els darrers anys. «La resposta és que s'anoti el número dels busos que no paren el vehicle, però la problemàtica persisteix», diu.

Un altre veí, que prefereix no dir el seu nom, assegura que, a banda de la pol·lució, el soroll és un altre problema. Assegura que a primera hora del matí li resulta complicat dormir per culpa dels busos sobretot pel soroll que fan quan arrenquen.

Fa sis anys, quan veïns i comerciants van fer pública la primera queixa. Llavors proposaven un canvi d'ubicació de la parada, però en veure que l'Ajuntament no preveia aquesta opció, han desistit i simplement reclamen als conductors dels busos que parin el motor quan estiguin estacionats. A part, volen que l'empresa concessionària del servei renovi la flota i tots els vehicles de les diferents rutes siguin ecològics.

Comerciants del voltant de la parada també es queixen que al centre s'hauria de poder passejar sense els sorolls dels busos i respirar un aire amb menys fums. «No podem deixar el gènere al costat de la porta perquè s'embrutaria amb aquest aire contaminat», destaca Empar Giménez, que treballa a la botiga Llenceria Peiró.