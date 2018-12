El Pressupost Participatiu de Manresa rep 37 projectes, set més que l'any passat

Divendres passat, 30 de novembre, va finalitzar el període per presentar projectes pel Pressupost Participatiu 2019. Com l'any passat, l'Ajuntament destinarà 200.000 euros del pressupost municipal als quatre projectes més votats, que no podran sobrepassar els 50.000 cadascun.

A l'edició d'enguany, s'han presentat un total de 37 propostes, de les temàtiques següents: parcs i zones verdes (7), cultura (6), via pública (5), esports (5), mobilitat (4), serveis a les persones (4), joventut (4), animals (1) i civisme (1). Enguany, l'Ajuntament ha fet sessions en centres de secundària per fomentar la seva participació, i algunes de les seves propostes formen part dels projectes que han estat presentats. Un total de 220 alumnes han participat en el procés d'elaboració d'aquests projectes.

La xifra de projectes presentats és superior a la de l'any passat, quan es van rebre un total de 30 projectes, dels quals finalment 21 van accedir a la fase de votació. L'any anterior (Pressupostos 2017), es van presentar 42 projectes, dels quals finalment en van quedar 36 en la fase de votació.

El procés continuarà amb una fase de valoració per part dels serveis tècnics municipals, que determinaran la viabilitat o no de cadascun dels projectes, o si necessiten algun canvi, i la possibilitat de dur-los a terme amb el pressupost previst. El mes de gener ja es coneixeran els projectes viables tècnicament. Aquests seran presentats i susceptibles de ser millorats per la ciutadania en una matinal de debat que es portarà a terme mitjans de febrer.



Un punt de votació i informació al Quiosc de l'Arpa

A finals de febrer es coneixeran els projectes finalistes que seran duts a votació. Per donar-los a conèixer des de mitjans de març i durant tot el mes d'abril es podran consultar els projectes tant telemàticament com a nivell físic en forma d'exposició itinerant per diferents punts de la ciutat. La novetat d'enguany és que s'habilitarà un punt d'informació i votació estable durant totes les tardes del mes d'abril al Quiosc de l'Arpa.

La ciutadania de Manresa podrà votar les propostes presentades de l'1 al 28 d'abril i, l'endemà, el 29 d'abril, es faran públics els resultats finals. Com l'any passat, per afavorir la màxima participació es manté l'edat de votació en els 12 anys i, a més, per reforçar aquest grau d'implicació dels joves, s'oferiran tallers d'elaboració de projectes a tots els instituts de la ciutat.

Com en l'edició de 2018, s'editarà un llibret que recollirà totes les propostes i es farà arribar a totes les llars i equipaments municipals. També es mantindrà un debat on line per tal que la ciutadania pugui exposar els seus arguments en relació a cadascun dels projectes.