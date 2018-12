Impulsen una associació catalana de suport a familiars

Familiars de Martos Borrayo, de 83 anys, el busquen des de fa més d'un any pels boscos del nord del Solsonès des que va desaparèixer buscant bolets, el 4 de novembre de l'any passat. Tot i que els Mossos d'Esquadra i els Bombers van fer una cerca intensiva sobre el terreny quan van rebre l'alerta, durant aquests 13 mesos la família assegura haver-se sentit sola, en moltes ocasions desatesa i sense cap institució a Catalunya que els assessorés exhaustivament sobre els passos a seguir quan algú proper desapareix.



Per aquest motiu, el fill, Josep Borrayo Ramos, i la nora, Patricia Petit Vacassy, volen impulsar una associació amb la finalitat d'atendre familiars amb parents desapareguts, posar-los en contacte i reunir-se amb els responsables de la unitat de persones desaparegudes dels Mossos d'Esquadra i partits polítics. Pretenen que en l'àmbit institucional i policial es creïn els serveis i les vies de comunicació necessàries per a les famílies que es troben amb casos similars al seu. «El món associatiu és important per no sentir-se sol i a Catalunya ens n'hem sentit. Estic més convençuda de la necessitat de crear una entitat des que he vist la tasca de Quién Sabe Dónde Global (QSD Global), la fundació liderada pel periodista Paco Lobatón, i altres associacions de l'Estat», explica Petit.



Una de les primeres persones que dona suport a la iniciativa és, precisament, Maria Carme Òrrit Pires. L'avi desaparegut al nord del Solsonès –concretament a Guixers– fa més d'un any és veí de la Colònia Güell, al municipi de Santa Coloma de Cervelló, i Petit assegura que a l'Ajuntament, «per desconeixement», no han trobat el suport que necessitaven. «Ens agradaria impulsar una xarxa de municipis on hi hagi desapareguts i així donar una resposta adequada», indica.