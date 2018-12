El CAE i l'Ajuntament ofereixen una sessió informativa a les entitats sobre assegurances

El CAE i l'Ajuntament de Manresa van iniciar el passat mes de novembre un nou cicle d'activitats formatives i informatives adreçades a les associacions de la ciutat que té com a finalitat que les entitats coneguin quin és el marc legal en què es mouen i puguin aprendre recursos pràctics que permetin millorar la seva gestió i organització.

Dins d'aquest cicle s'ha programat per al dimecres 12 de desembre, a les 7 de la tarda, la sessió informativa "Les assegurances de les entitats". Serà impartida per un membre de la cooperativa Arç, una corredoria d'assegurances especialitzada en entitats d'economia social i sense ànim de lucre.

L'objectiu d'aquesta sessió informativa és donar a conèixer i diferenciar les diverses tipologies d'assegurances existents, saber quines són les assegurances que ha de tenir una entitat en funció del tipus d'activitat que realitza i resoldre els dubtes que es puguin tenir sobre aquest tema.

Tot i que la participació en aquesta sessió és gratuïta, les places són limitades i, per això, és necessari realitzar prèviament la inscripció, a les oficines del CAE, per via telefònica al 93 872 57 89 o a través del web del CAE.