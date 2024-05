Junts+ al Bages clou campanya amb el compromís de més duresa davant la delinqüència

El reforç de la seguretat i una major duresa legal per contrarestar la delinqüència han estat, juntament amb la millora de les infraestructures viàries, els grans eixos temàtics de l’acte de tancament de campanya de Junts al Bages, que ha tingut lloc aquest dijous al Parc de l’Agulla. L’acte ha comptat amb els candidats a les llistes de Junts+Puigdemont del Bages, alcaldes de la comarca, regidors i militants.

En la seva intervenció, el diputat al Parlament i candidat de Junts+Puigdemont, David Saldoni, ha reivindicat que «el Bages necessita més seguretat», afirmant que «ja hem demostrat amb la presentació i aprovació de la llei contra les okupacions delinqüencials el nostre compromís en defensar la propietat privada i erradicar la delinqüència dels blocs de pisos». En aquest sentit, va assegurar que «garantirem la seguretat ciutadana amb polítiques clares contra els robatoris i actes delictius menors i reforçarem els cossos policials i promourem l'aplicació d'ordenances municipals de civisme». I expressava que són defensors del «qui la fa la paga, i hem de fer les modificacions legals on convingui perquè molts delinqüents entrin per una porta del jutjat i surtin per l’altra, dia rere dia».

Millores en infraestructures i mobilitat

Les principals propostes del partit per la comarca en infraestructures i mobilitat tenen l’objectiu, va subratllar, de construir la comarca del futur amb connexions competitives dins el Bages i amb la resta de territori. «El Bages necessita carretes dignes i una nova estació de tren», va dir Saldoni, que detallava el compromís que «impulsarem una nova estació intermodal al Congost de Manresa, integrant tren i autobús urbà i interurbà i creant un aparcament dissuasiu de gran capacitat per millorar la connectivitat comarcal i regional». I que, en paral·lel, «impulsarem la transformació de la C-55 en autovia».

Un altre focus, per a Junts al Bages, és el suport a la indústria i a la pagesia de la comarca, i el diputat prometia que «acompanyarem la indústria a la transformació mitjançant major tecnificació i innovació», destacant entre tots els àmbits el de la mineria, que Saldoni, exalcalde de Sallent, va qualificar de «pilar crucial de la comarca, amb potencial per generar indústria, i promoure el patrimoni i el turisme. Amb el col·lector de salmorres i la creació de l'Institut de la Mineria de Catalunya, apostarem per un futur sostenible i pròsper».

Pel que fa a la pagesia, assegurava que els donaran suport «amb polítiques de gestió i innovació agrícola al Bages, incloent-hi el suport als petits productors i a la indústria agroalimentària. Vetllarem per facilitar la implantació d’activitats agropecuàries sostenibles en sòl no urbanitzable». El candidat de Junts+ al Bages també destacava que volen «millorar la gestió de l'aigua i dels recursos naturals del Bages per ser més resilients», i que la seva proposta implica augmentar «les inversions per reduir fuites, incrementant la interconnexió de xarxes municipals d'aigua i vetllant per preservar la Séquia de Manresa i els regadius als quals serveix». I també «accelerar el pla territorial per a camps fotovoltaics».