Manresa presenta un pressupost «moderat i contingut» amb un increment del 0,85%

El pressupost de l'Ajuntament de Manresa per a l'any 2019 serà de 87,2 milions d'euros, una xifra que és un 0,85% superior al de l'any 2018 i que, en termes absoluts, equival a 731.080 euros més.

El regidor d'Hisenda, Josep Maria Sala, ha explicat que es tracta d'un pressupost "amb xifres moderades" i "molt realista" tenint en compte la capacitat de l'Ajuntament. En aquest sentit, ha explicat que aquest creixement "contingut" es deu, principalment, al fet que es recapten menys ingressos.

Sala, que aquest dimecres ha presentat el seu darrer pressupost després de 16 a les seves esquenes, ha assegurat que l'Ajuntament ha treballat per mantenir la xifra del pla d'inversions, de 9,29 milions d'euros, un fet que, segons ha dit, continua sent "un repte" per a la ciutat.

El regidor d'Hisenda, Josep Maria Sala, ha detallat aquest dimecres les principals línies del pressupost per al 2019 que l'Ajuntament de Manresa té previst aprovar en el proper ple municipal. Segons ha dit, es tracta d'un pressupost "moderat" que té en compte la capacitat de l'Ajuntament i que no contempla "grans estridències".

Sala ha explicat que aquest creixement "contingut" es deu, principalment, al fet que es recapten menys ingressos. En aquest àmbit, s'ha experimentat una davallada de 664.000 euros que s'explica, principalment, pel descens del 3,54% de la taxa d'escombraries.

El titular d'Hisenda ha assegurat que s'ha treballat per tal que totes les regidories quedin "en la mateixa situació" que l'any passat. Així, només la regidoria de Cultura i la d'Ocupació han vist incrementat el seu pressupost.



Mantenir el pla d'inversions



Sala ha destacat que l'Ajuntament ha fet un esforç "de repte" per mantenir el pla d'inversions de l'any passat. Així, aquesta partida suma 9,29 MEUR. En aquest àmbit, les principals inversions són el pla de xoc d'1 MEUR per a la millora de l'espai urbà; 602.000 euros en la rehabilitació de l'Antic Col·legi Sant Ignasi; la construcció d'una nova sala de control de la Policia Local, les millores del mercat Puigmercadal o de l'entorn de l'Anònima, entre d'altres.



Situació financera de l'Ajuntament

El regidor d'Hisenda ha detallat la situació financera de l'Ajuntament de Manresa i ha explicat que, en aquest moment, l'Ajuntament no té dèficit i paga les factures als seus proveïdors per sota dels 50 dies. A més, ha anunciat que l'Ajuntament preveu tancar el 2018 amb un endeutament per sota del 60% que, en termes absoluts, és de poc més de 40 MEUR. Una dada que se situa molt lluny de quan va entrar al govern, l'any 2011, que era del 118%. Pel que fa al conjunt de l'Ajuntament i les tres empreses municipals, l'endeutament se situarà per sota del 73%.



L'últim pressupost del regidor Sala



Sala ha anunciat que aquest serà el seu darrer pressupost després d'haver-ne fet 16 al capdavant de la regidoria d'Hisenda durant les seves dues etapes a l'Ajuntament (del 1987 al 1995, i del 2011 al 2019). "Són 28 anys de carrera política i arriba un moment en què has de dir fins aquí", ha assegurat.

El regidor ha explicat que, durant la seva trajectòria, el pressupost que ha patit més és el del 2013 "perquè la xifra de desquadrament era molt bèstia i això ens va obligar a fer un refinançament". Sala creu que el pressupost de l'Ajuntament de Manresa "té marge de millora" i ha assegurat que el canvi "ha de ser constant i no es pot abaixar la guàrdia".