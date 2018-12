La Fira de Santa Llúcia posa la prèvia a un cap de setmana ple d'activitats

Les parades a la Baixada de la Seu, juntament amb les cantades de nadales que s'hi faran i l'ofrena de ciris a Santa Llúcia al claustre de la Seu, obriran avui la 13a edició de la Fira de Santa Llúcia. Una prèvia a un cap de setmana ple d'activitats per a tots els públics.

Dissabte i diumenge, el gruix de la fira, que enguany inclourà 45 parades, es traslladarà a la plaça Major, mentre que a la Baixada de la Seu es farà la fira d'entitats de la ciutat. Entre les activitats que hi haurà el cap de setmana, l'organització ha destacat la cagada del tió gegant solidari, la recaptació del qual es destinarà a La Marató de TV3 i a la plataforma d'aliments de Manresa. El tiquet costa un euro. Altres propostes solidàries amb La Marató de TV3 seran la visita guiada «Manresa, cor de Catalunya». Al carrer del Balç hi tornarà el pessebre vivent, enguany a cura d'un col·lectiu d'entitats manresanes. Com és habitual, també hi haurà durant tot el cap de setmana el carrilet turístic entre la fira i el centre comercial.



Les afectacions

Avui, de les 7 del matí a les 9 del vespre, amb motiu de la Fira de Santa Llúcia, es prohibirà la circulació per l'illa de vianants de la Baixada de la Seu pels actes que s'hi portaran a terme. D'altra banda, dissabte i diumenge, de les 10 del matí a les 10 de la nit, es prohibirà la circulació a la plaça Major per la col·locació de les parades i es tallarà la circulació al car-rer de Sobrerroca, a l'alçada del control d'accés a l'illa de vianants; els vehicles que hi circulin es desviaran pel passatge dels Amics en direcció a la plaça del Carme i d'Europa. Per aquest motiu, no es podrà circular pels carrers Sobrer-roca (des del passatge dels Amics), plaça Major, Cap del Rec, Baixada del Pòpul, Sant Miquel i Sant Ignasi Malalt. Durant el cap de setmana un carrilet turístic connectarà el carrer de Guimerà amb la Fira de Santa Llúcia.