El Nadal manresà escalfa motors amb la preqüela del naixement de Jesús

Com en les millors preqüeles cinematogràfiques, l' Avantpessebre, que ha tingut lloc durant el cap de setmana al carrer del Balç de Manresa, acabava just quan Maria, a punt de donar a llum, i Josep busquen a la desesperada un lloc on aixoplugar-se. La continuació de la història es podrà veure el 26 de desembre al Pont Llarg. Prop de 150 actors han estrenat, per primer cop a la ciutat, un pessebre vivent, però situant l'acció en els moments previs al naixement de Jesús.

La iniciativa ha tingut una bona acollida. Dissabte, més de 300 persones van voler veure la proposta escènica, i ahir n'hi van passar 200, principalment de Manresa i el Bages. Els tres primers quadres reculen a més de mil anys abans dels esdeveniments del Nou Testament, i s'endinsen en la història de Moisès i en com allibera els israelians de l'esclavitud a què els té sotmesos el faraó egipci Ramsès, amb la plaga que acaba amb els primogènits egipcis i el profeta recollint els deu manaments al Sinaí.

L'interior del Centre d'Interpretació del Carrer del Balç, un dels principals espais medievals de la ciutat, ajudava els visitants a saltar fàcilment en el temps i traslladar-se a les escenes bíbliques. «És una manera que la gent, i sobretot els més petits, sàpiga què va passar abans del naixement de Jesús», explicava ahir el director artístic d'aquest pessebre vivent peculiar, Josep Torras, que també està al capdavant de l'Associació Teatral el Teló. Aquesta agrupació ha liderat l' Avantpessebre, en el qual han participat cinc entitats teatrals més. La Fundació Turisme i Fires de Manresa l'ha coorganitzat.

Els visitants es van endinsar també en una de les històries més conegudes del rei Salomó. A partir d'aquí hi havia un salt de mil anys i entraven en escena els Armats de Manresa, representant la presència romana a Galilea en els temps del naixement de Jesús. «És una manera de recordar a la gent que falten pocs dies per a l'escenificació del Pont Llarg», explicava Àngels Serentill, coordinadora del tradicional pessebre vivent.