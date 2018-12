Carpa a Crist Rei del PDeCAT Bages en solidaritat amb els presos en vaga de fam

L'equip comarcal del PDeCAT Bages es vol sumar a les protestes de l'actuació del Tribunal Constitucional envers els presos i preses polítics/ques. Es vol denunciar que no s'han resolt cap dels vuit recursos d'empara que se li han presentat per demanar-ne la llibertat provisional, quan la legislació espanyola estableix que els recursos contra els escrits de presó provisional han de gaudir de tramitació preferent i s'han de resoldre en un termini màxim de 30 dies.

Al mateix temps, l'agrupació vol transmetre el seu escalf i suport als presos que han decidit, des de fa dies, iniciar una vaga de fam amb l'objectiu de "remoure consciències". Per això, s'organitza la iniciativa #llumdellibertat. Es muntarà una carpa per informar del perquè d'aquesta vaga de fam i per denunciar el tracte discriminatori que estan rebent per part dels tribunals espanyols. A més a més, es posarà a l'abast material perquè tothom qui vulgui pugui escriure cartes/postals als presos/es polítics/ques. També es farà una encesa d'espelmes, i els diners que es recaptin aniran íntegrament a la Caixa de Solidaritat. Es comptarà amb la presència de familiars dels presos/es i d'en David Bonvehí, President del Partit Demòcrata.

L'esdeveniment tindrà lloc aquest dissabte, 22 de desembre, de 5 de la tarda a 8 del vespre, a la plaça de Crist Rei (Passeig Pere III) de Manresa. Aquesta iniciativa també té per objectiu facilitar a la gent trobar un espai i un moment per dedicar unes paraules als presos i exiliats polítics i transmetre el nostre escalf als familiars que estan passant per aquesta situació, a la vegada que es pretén fer arribar a la població la situació d'injustícia en la que es troben els presos i exiliats polítics.