L'Ajuntament passa botiga per botiga per demanar que es recicli més paper i cartró

Informadors ambientals han començat a treballar a peu de car-rer, a Manresa, fent visites als comerços usuaris del servei de recollida porta a porta de paper i cartró comercial, amb l'objectiu de facilitar-los informació sobre el servei i conscienciar-los de la importància de gestionar els residus correctament.

La campanya a peu de carrer es basa a interpel·lar els comerciants al seu mateix comerç, que és el lloc on es genera el residu, per tal de maximitzar-ne l'efecte lliurant-los materials de difusió amb el lema «A Manresa, el cartró ben plegat», on s'explica el funcionament del servei i en quin horari es realitza la recollida, que varia en funció del carrer. També s'ha dissenyat un sistema de control i recollida de dades per realitzar el seguiment de la campanya. La campanya forma part del projecte europeu UrbanWINS. L'acció és fruit del procés de participació ciutadana engegat el juny del 2017. La iniciativa parteix de les dades que corroboren que en els darrers anys s'ha produït un estacament en la recollida selectiva. L'any 2017, la recollida dels residus municipals a Manresa s'ha tancat amb el 41,08 % de residus recollits selectivament.