Es vol fomentar l'ús de la bicicleta i renovar la flota de vehicles municipals

Un dels 11 programes que constitueixen el pla recull les accions previstes pel consistori manresà fins al 2030 per afavorir la mobilitat sostenible, ja sigui reduint la necessitat de transport, afavorint modes de transport més sostenibles, millorant l'eficiència energètica o reduint les emissions de CO2. Algunes de les accions ja s'apliquen, com són les bonificacions per promoure l'ús de vehicles elèctrics, híbrids o de gas (del 75% de la quota de l'impost de vehicles de tracció mecànica en el cas dels elèctrics i del 50% per als bimodals i els que utilitzen gas). També es vol promoure l'ús de la bicicleta, eixamplar voreres i renovar la flota de vehicles municipals. A més, no es descarta estudiar mesures de mobilitat davant episodis de contaminació.