Acaba el termini per presentar candidatures al premi Sèquia

La Fundació Aigües de Manresa-Junta de la Sèquia i la Fundació Universitària del Bages-UManresa han convocat la tercera edició del premi Sèquia, un guardó per reconèixer persones i institucions que donen continuïtat a l'esperit constructiu dels impulsors de la Sèquia de Manresa.

Aquesta tercera edició vol tornar a premiar individus i col·lectius que representin valors com l'enginy, la capacitat de diàleg, el treball en equip, l'esforç i la fermesa davant l'adversitat per defensar causes justes, necessàries i estratègiques per al futur de la ciutat. Les propostes i candidatures s'hauran de presentar abans del 31 de desembre a l'adreça festesdelallum@umanresa.cat. Les bases es poden consultar a la pàgina web d'UManresa-FUB.