La representació dels Carlins atrau més públic i aconsegueix 750 espectadors en tres funcions

La Sala Els Carlins ha demostrat que la tradició dels Pastorets és capaç de guanyar adeptes quan es renova i hi ha la voluntat de fer un espectacle més atractiu. Les representacions aquest any han incrementat espectadors, i en les tres primeres representacions que s'hi han fet en aquestes festes s'ha aconseguit que al voltant de 750 persones hagin vist l'obra.

Els responsables no amaguen la satisfacció, i és que en les tres primeres funcions de fa un any hi van passar uns 500 espectadors. «Un dels factors que segurament han influït en aquest increment és que hem apostat per una millor promoció», explica la tresorera de l'entitat Casal Recreatiu Familiar Els Carlins, responsable de la representació. Fins ara, a cada espectacle s'ha vist la platea pràcticament plena. «També creiem que ha funcionat molt bé el boca-orella i que les innovacions i els canvis introduïts fa tres anys encara guanyen adeptes», afegeix. Encara queden les funcions dels dies 1, 4 i 6 de gener.

El públic és eminentment familiar i els responsables més veterans dels Pastorets dels Carlins expliquen que s'hi estan apropant noves parelles amb fills.