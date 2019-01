L'Ajuntament fa l'últim pas administratiu per liquidar la concessió de La Carpa del Riu

En sessió ordinària pública de la junta de govern local es va aprovar la devolució de la garantia definitiva del contracte per a la gestió i explotació del jardí urbà Manresa-Riu, a favor de la societat Carpes i Rius SL.

D'aquesta forma, l'Ajuntament fa l'últim pas administratiu per posar punt final a l'acord que ha permès que La Carpa del Riu funcionés durant 25 anys.

La Carpa del Riu va tancar portes definitivament al final de setembre amb una festa a la qual, a part dels clients joves que hi solen anar els estius, van assistir molts dels antics clients que solien anar a la discoteca manresana anys enrere, quan eren més joves.

Els promotors del local d'oci nocturn, que funcionava a través d'una concessió de l'Ajuntament, es van veure forçats a tancar perquè l'equip de govern municipal vol reformular l'entorn del riu Cardener per crear-hi un espai verd on la discoteca, segons expliquen els responsables polítics, no té cabuda. Una de les clàusules de la concessió indicava que s'establia per «un termini improrrogable de 25 anys» i s'ha descartat fer un nou concurs públic per fer una nova adjudicació.