Més de vint mesos esperant una solució que millori la relació entre FGC i la trama urbana

L'octubre passat Generalitat, Ajuntament i FGC havien de fer una compareixença per presentar les solucions que havien consensuat per millorar la integració de les vies i estacions dels Ferrocarrils a la trama urbana de Manresa. És al que es van comprometre l'abril del 2017 mitjançant la signatura d'un protocol segons el qual, passats 18 mesos, es tornarien a trobar per presentar el document marc. Aquesta compareixença no només no es va fer, sinó que, com ha confirmat l'Ajuntament requerit per Regió7, no és previst que l'esmentat document marc estigui acabat dins d'aquest mandat municipal. N'ha donat la culpa a l'aplicació de l'article 155.

Segons l'Ajuntament, la motivació principal per a l'incompliment del termini de 18 mesos, que es va donar en un acte solemne celebrat a l'ajuntament que va incloure la signatura del protocol a alcaldia i l'atenció als mitjans a la Sala de Columnes, «van ser els més de set mesos d'aplicació de l'article 155 sobre Catalunya, que va paralitzar els treballs, per la intervenció de la Generalitat».



Acord liderat per l'Ajuntament

L'Ajuntament havia de liderar aquest acord a tres bandes, que va portar a Manresa per fer la signatura el secretari d'Infraestructures i Mobilitat de la Generalitat, Ricard Font; el president de FGC, Enric Ticó, i el director general d'Ordenació del Territori i Urbanisme de la Generalitat, Agustí Serra. Per part de l'Ajuntament, el va signar l'alcalde, Valentí Ju-nyent. També hi va assistir el regidor d'Urbanisme, Marc Aloy. Des del juliol passat, Font és el president de FGC, càrrec en el qual va rellevar Ticó, que va passar a ser el director general de Centrals i Infraestructures per a la Mobilitat i les Activitats Logístiques SAU (Cimalsa). Serra és secretari d'Hàbitat Urbà i Territori de la Generalitat fruit d'una reestructuració del departament de Territori i Sostenibilitat a mitjan 2018.



El tram fins al baixador

Malgrat l'incompliment del compromís, l'Ajuntament assegura que «durant tot aquest temps s'ha fet feina: els serveis tècnics d'Urbanisme de l'Ajuntament de Manresa han redactat un document que planteja diverses alternatives per a l'ordenació i el funcionament de la línia de ferrocarrils i la seva integració a la ciutat, especialment en el tram comprès entre la carretera de Vic i Manresa-Baixador (c. Primer de Maig-Súria), però també tenint en compte la possibilitat futura que el tram de línia que va fins a Súria i Sallent es reconverteixi per donar servei a passatgers. Aquest és el tram que podria donar servei al Parc Tecnològic, parc de l'Agulla, etc». No ha estat possible accedir al document perquè, ha argumentat la font consistorial, «encara no s'ha presentat als partits de l'oposició».

El consistori apunta que a principi d'aquest any hi ha previst «dur a terme una sessió de treball amb representants de Ferrocarrils, direcció general d'Infraestructures i Mobilitat i direcció general d'Urbanisme de la Generalitat per tal de traslladar-los aquest document de propostes i estudiar-lo conjuntament» i que «també es treballarà amb els grups municipals». Malgrat que «està treballant el tema», l'Ajuntament avisa que no preveu «que el document marc pugui estar acabat dins d'aquest mandat municipal, principalment a causa de l'aplicació de l'article 155». Tanmateix, afegeix que és un tema que té sobre la taula, que ha treballat durant aquest any i mig amb l'elaboració de l'esmentat document de propostes, i que «es manté com a qüestió important per al govern».



A canvi del POUM

L'objectiu era tenir les solucions clares i consensuades i els projectes fets per poder-ho tirar endavant quan hi hagués pressupost, va anunciar Font quan es va signar el protocol. La signatura es va fer pràcticament una setmana després de l'aprovació al ple del nou Pla d'Ordenació Urbanística Municipal (POUM), que va obtenir el suport de tots els grups municipals llevat de la CUP.

En els documents inicials, el POUM dibuixava el trasllat de les estacions Manresa Alta i Baixador dels FGC. Va ser un dels temes que van portar ERC a abstenir-se en les dues primeres votacions. Quan va entrar al govern amb CDC, els dos trasllats van desaparèixer del document. A canvi, es va signar el protocol, que el govern manresà va defensar amb fermesa. Al seu entendre, era una millora perquè no només no descartava el trasllat de les dues estacions sinó que incloïa un compromís en ferm a l'hora de concretar el temps per definir les solucions. De moment, sigui pel que sigui, no ha anat com es va vendre aleshores.