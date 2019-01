«És un món incipient però hi ha un important camí a fer si van apareixent nous materials»

El cap del Servei de Cirurgia General d'Althaia, Pablo Collera, considera que en el món de la impressió 3D en l'àmbit de la salut hi ha molt camí per recórrer. En diverses direccions. Amb models de pacients reals per planificar millor una determinada intervenció quirúrgica, amb models destinats per fer formació amb professionals sanitaris i pes d'instrumentals mèdics.

Collera va presentar a la fira Healthio i In3Dustry que es va celebrar a final de l'any passat a Barcelona un model anatòmic en 3D de la part abdominal del cos humà concebut per preparar una intervenció quirúrgica de càncer de recte amb abordatge laparoscòpic.

Segons el cirurgià, l'aparició del 3D pot fer pensar en intentar buscar alternatives que substitueixin cadàvers o animals a l'hora d'assajar o fer formació de cirurgia. Els primers són escassos, i en el cas dels segons hi ha tendència a fer-los servir només en casos imprescindibles.

«És una qüestió de temps, de prova-error i anar fent fins que hi arribem». Per a Collera hi ha un camí important a recórrer tot i que és un món «incipient. Si van apareixent nous materials», i la previsió és que n'hi hagi, «ens hi aproparem al màxim».