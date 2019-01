Joaquim Vert ha explicat que, des del punt de vista de l'Associació de Comerciants de So_brerroca, Plaça Major, Sant Miquel i Voltants, és una bona mesura regalar tiquets d'un euro de la zona blava, perquè les dificultats per trobar-hi places gratuïtes d'estacionament resta competitivitat al sector comercial del nucli històric de la ciutat i, d'aquesta forma, «s'aporta un incentiu més als clients».

A preu de mercat



L'entitat ha volgut deixar clar que l'empresa concessionària de la zona blava «també ens va dir que no hi havia descompte i hem pagat els tiquets a preu de mercat. I ens hem hagut de fer càrrec de la impressió».

Vert ha recordat que no és només que la mesura ja s'estigui aplicant amb aquestes condicions sinó que va ser complex que la concessionària de la zona blava, Eysa, accedís a acceptar-la. «Primer ens van dir que no podia ser, però vam insistir i va ser possible buscar la fórmula», segons explica.

Les negociacions van començar el 2016, «aquell any ja vam intuir que seria un reclam per al client» i no va ser fins a l'octubre del 2017 que van començar a circular els mil tiquets d'una hora impresos per l'entitat comercial. A hores d'ara «ens en queden uns dos-cents i l'entitat ja pensa en la següent campanya, perquè donar incentius amb aparcament gratuït és una altra eina per als nostres associats». Afirma que això és així perquè «vam comprar els tiquets, vam pagar la impremta i la promoció es troba ara en vigor».