Concentració a Manresa per exigir una regulació justa dels lloguers

La bombolla del lloguer ha tingut resposta ciutadana a Manresa. Una quarantena de persones es van concentrar dilluns al vespre a la plaça Sant Domènec per exigir una regulació justa.

Darrera una pancarta que deia «Els lloguers ens ofeguen. PAHC Bages», els concentrats van posar de manifest que era «urgent» regular els lloguers i posar fi als abusos i l'especulació desenfrenada.

Inicialment volien desplaçar-se fins a la seu manresana del PSC -concentracions a altres punts de l'estat es van convocar davant les seus del PSOE- però van desistir de fer-ho després que la Policia Local els advertís dels problemes de trànsit que generarien.

Els altres municipis on s'han convocat concentracions al llarg del dia pel mateix motiu són Barcelona, Madrid, València, Pamplona i Màlaga, entre d'altres. Denuncien que és previst que el dimarts dia 22 el govern de Pedro Sánchez aprovi un reial decret sobre lloguers "sense incloure cap tipus de regulació de preus". Per protestar contra la nova regulació, el Sindicat de Llogaters i les entitats que s'han sumat a la protesta, entre les quals hi ha la PAHC Bages, han fet públic que volen ocupar diverses seus del PSOE i del PSC "fins que no es comprometin a regular els preus".

En un comunicat, els manifestants demanen acabar amb les pujades de preus, posar fi a les "expulsions injustificades", controlar els fons voltor, mobilitzar els habitatges buits i acabar també amb els "abusos dels intermediaris".