L'Ajuntament s'afegeix al pacte de reforma horària i avança l'hora dels plens

El ple municipal d'avui votarà una proposició dels grups municipals de CDC, ERC, PSC, Cs, DM i del regidor no adscrit Miquel Davins per a l'impuls de la reforma horària i la modificació de l'horari de les sessions ordinàries del ple municipal. El manresà Alexis Ser-ra, que és el coordinador per a l'Impuls de la Reforma Horària, adscrit a Presidència de la Generalitat, hi intervindrà fent ús del reglament de participació.

A partir de l'aprovació de la moció els plens ordinaris de l'Ajuntament de Manresa deixaran de començar a les 7 de la tarda i passaran a iniciar-se a les 5 de la tarda.

La moció acorda donar suport a la carta de compromisos cap a l'Objectiu 2025 del pacte per a la reforma horària. Així, l'Ajuntament de Manresa vol fer un pas més en l'objectiu de contribuir des del municipi a la racionalització dels horaris.