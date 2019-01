L'Ajuntament converteix en un 'tour' turístic les obres del barri vell

El Barri Antic de Manresa va acollir ahir al matí un tour turístic singular. El regidor d'Urbanisme, Marc Aloy, es va posar en el paper de guia i una desena de veïns d'aquest sector de la ciutat van fer de turistes. La finalitat de la visita era veure les obres que hi està portant a terme l'Ajuntament, copsar com han quedat els carrers on ja s'han fet actuacions aquesta legislatura i parlar, també, de projectes pendents.

Com que l'obra de govern és compartit per dos partits (ERC i PDeCAT), el republicà Marc Aloy no podia estar sol, i també s'hi va afegir el regidor de Barris i Acció Comunitària, Joan Calmet, de PDeCAT, que tot i no ser-ne el protagonista principal, va saber perfilar les explicacions d'Aloy i va acabar donant dades dels projectes. Tot i que només queden quatre mesos per a les eleccions municipals, i el singular tour turístic d'ahir semblava tret d'un manual de màrqueting polític per alabar l'acció de govern, la visita es va organitzar a instàncies de l'Associació de Veïns del Barri Antic. Volien saber de primera mà, i in situ amb els responsables polítics, l'estat de les obres que hi ha en marxa.

Va ser un recorregut de dues hores en què el missatge va ser que l'equip de govern té un pla transformador pel Barri Antic i que, de fet, ja l'està aplicant. Com a bon acte polític, en la visita guiada es va parlar dels aspectes positius de les l'acció de govern, i es van obviar problemes importants que afecten el Barri Antic, com és la deixadesa de molts blocs de pisos, l'estat precari de moltes construccions del sector i la dura realitat econòmica de moltes famílies que hi viuen.

Els veïns, però, en van quedar satisfets i la presidenta de l'entitat veïnal, Anna Martínez, va demanar de repetir l'experiència cada any. En la visita també hi havia el comissionat per al Centre Històric, Pere Gassó. El tour va començar a la plaça Major i amb les obres que s'han fet a la Fonda de Sant Antoni, per iniciativa privada, i va continuar a l'ascensor que comunica la plaça amb el carrer de Santa Llúcia i connecta millor diferents zones del barri, superant els desnivells d'aquesta zona de la ciutat. «Sí, s'ha espatllat tres vegades, però quin ascensor no ha tingut problemes?», deia Aloy, mentre els veïns confirmaven que és un equipament necessari, sobretot, per a les persones grans.

La parada següent va ser als antics jutjats, on, si acullen la futura seu de la delegació de la Generalitat a la Catalunya Central, es farà una rehabilitació important. Les obres de la fàbrica del Salt (on hi ha la mesquita), el projecte de la Baixada dels Drets, la reforma de l'Anònima, la transformació del pàrquing de l'alberg en un espai de lleure... La llista és llarga, però, com deia la presidenta del barri, «aquesta zona no és només dels veïns, sinó de tots els manresans».