L'eurodiputat Ernest Urtasun parlarà d'economia social en el marc de la UE

Manresa en Comú organitza, el 5 d'abril, una trobada amb Ernest Urtasun, eurodiputat i candidat de Catalunya en Comú Podem a les europees; Ana Querol, alcaldable per Manresa en Comú, i Carles Manzanares, secretari general de la Federació de Serveis a la Ciutadania de CCOO-Catalunya Central. Serà a la Casa Lluvià i porta per enunciat «De l'Europa dels lobbies a l'Europa de la gent: economia social i treball digne». Urtasun és diputat al Parlament Europeu des del 2014 i forma part del grup dels Verds/ALE, encapçalat per la política i activista alemanya Ska Keller.