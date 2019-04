El Montepio proposa passos de vianants intel·ligents i aparcaments per a bicis a Manresa

El Montepio ha presentat dos projectes per millorar la seguretat i sostenibilitat viària als Pressupostos participatius de l'Ajuntament de Manresa. Les dues propostes inclouen, d'una banda, instal·lar passos de vianants intel·ligents i il·luminats i detectors de velocitat pedagògics, per disminuir els atropellaments; i per altra banda, crear espais segurs per a l'aparcament de bicicletes en punts estratègics com l'estació d'autobusos o la de tren, per promoure la mobilitat sostenible a la ciutat. Les properes setmanes, la ciutadania podrà votar, d'entre totes les propostes presentades als Pressupostos participatius, aquelles que els semblin més adequades per fer-se realitat i més necessàries per a la ciutat.



Manresa a pas segur



A Manresa els atropellaments s'han reduït però hi ha una tendència a l'alça en cruïlles (sobretot amb vies principals) i en passos de vianants. L'any 2018 més del 50% s'han produït en passos de vianants i el 33% han coincidit en cruïlles o interseccions. Els passos de vianants intel·ligents i il·luminats poden ajudar a canviar a aquesta tendència reduint els riscos i la sinistralitat.

En els passos de vianants hi ha dos riscos principals: manca de visibilitat, tant de conductors com de vianants, i excés de velocitat. El projecte "Manresa a pas segur" del Montepio vol donar solució a aquestes dues problemàtiques.

Pel que fa a la manca de visibilitat, es proposa implantar passos de vianants intel·ligents amb sensors de presència que, de nit o en condicions atmosfèriques de poca visibilitat, quan detecten algú disposat a creuar s'il·luminen amb balises LED al paviment i dos senyals verticals.

En el cas de la velocitat, s'aposta per radars pedagògics que, a banda de mostrar la velocitat de circulació, incorporen una emoticona (una cara alegre o una cara enfadada) per sensibilitzar els conductors, incitant-los a reduir la velocitat sense sancionar.



Bicipark Manresa



L'altre projecte presentat pel Montepio és el "Bicipark Manresa", que vol promoure l'ús de la bicicleta per arribar a punts estratègics de la ciutat, com l'estació d'autobusos o la de tren. Per evitar haver de deixar les bicis aparcades a la intempèrie i en condicions poc segures, l'entitat proposa instal·lar uns boxs modulars intel·ligents: tancats, segurs, sostenibles i molt fàcils de gestionar.

L'accés al box es fa mitjançant una App en què l'usuari s'ha registrat (permet saber places disponibles i fer reserves), o bé mitjançant un codi QR o teclejant el número personal en el propi box.

A més, les bicis elèctriques es poden recarregar mentre estan aparcades. I els mòduls s'alimenten mitjançant plaques fotovoltaiques.