«Abans, l'entrada dels joves a la fira era molt més reflexiva que ara»

La Fira de l'Estudiant celebra 27 anys. En quin moment de la seva vida es troba?



És el tercer any que som al Palau Firal. Ens hi vam traslladar en el 25è aniversari, el 2017, per falta d'espai. Al Museu de la Tècnica ja no hi cabíem. Creiem que l'espai està consolidat, i ara l'objectiu és consolidar també el format.



S'han creat nous itineraris formatius. Per què?



Els organitzadors ens fem la pregunta: «Som una fira de què?», i preguntem als joves: «Què t'agradaria fer? Què t'agradaria ser?». La resposta sempre és sobre àmbits laborals: «Vull fer mecànica, educació infantil, informàtica...». Per això hem decidit canviar l'estructura. Un cop escullen l'itinerari, prenen els informes dels centres on s'imparteix aquella formació.



Dissabte també obre la fira...



Creiem que pot ser positiu per als alumnes. La idea és que hi puguin venir amb les famílies, per a qui també s'han preparat xerrades i altres activitats. Fa 9 anys ja es va provar d'obrir dissabte.



Què busquen els alumnes?



La tendència va lligada a la nostra societat. Anys enrere era una entrada molt més reflexiva d'allò que anaven a veure. Els últims anys, o tenen molt clar el que volen fer, o van molt perduts. És molt important l'ajuda i l'acompanyament dels tutors, sobretot en el cas d'estudiants que no saben gens què volen fer.



Com se sap si la informació de la fira els ajuda de debò?



Hi ha centres que en el moment de la preinscripció demanen als alumnes d'on han tret la informació. Nosaltres, aquest any, per primer cop, demanem als estudiants a través d'una aplicació què en pensen de la fira. Els fem dues preguntes: si els ha estat útil la informació rebuda i com valoren la mostra. També poden fer propostes per millorar.



L'any passat, un dels objectius era buscar la participació de centres educatius de l'Anoia i d'Osona. S'ha aconseguit?



Ara que hem canviat el model, hem fet la proposta als centres de l'Anoia i Osona per tal que, si volen, puguin incorporar la seva oferta formativa a la mostra, amb la visita també dels joves d'aquestes comarques. De moment, de l'Anoia només venen estudiants de Calaf, però des de fa anys.