600 infants i 160 caps i monitors es trobaran aquesta tarda en diverses places de Manresa

GALL (Grup d'Amics del Lleure), creat el 2012 per una colla de joves provinents de nou centres del lleure de Manresa i rodalia, organitza avui Lleure al carrer, una tarda de lleure conjunta en diferents places de Manresa amb uns objectius molt clars: fer conèixer, crear i enfortir els vincles entre els 600 infants i els 160 monitors i caps implicats.

Els infants es dividiran per les places per grups d'edats similars. Cada plaça du a terme les seves pròpies activitats, que s'han preparat uns mesos abans amb un membre de cada centre i de cada grup d'edat respectiu. Els espais on es duran a terme les diverses activitats són: el parc de la Seu, la plaça de la Reforma, la plaça Major, la Porxada i l'Europa. Actualment, els nou centres que formem part del GALL són: AEIG Cardenal Lluch, AEIG Antoni Gaudí, AEIG La Salut, AEIG Cavall Bernat, Esplai Vic-Remei, Esplai Minuatx, Esplai Merlot, MIJAC Crist Rei i MIJAC Sagrada Família.



Dos esdeveniments l'any

Els membres del GALL es reuneixen pràcticament cada setmana per preparar dos esdeveniments a l'any. El primer està pensat per a tots els monitors de tots els centres, que es reuneixen una tarda per intercanviar experiències; i l'altre és el Lleure al carrer.