Ampans serà, dijous, a la manifestació del sector de la discapacitat intel·lectual

El sector de la disCapacitat Intel·lectual preveu que seran milers, les persones que dijous s'aplegaran a Barcelona, entre les quals Ampans, per exigir millores definitives en el finançament dels Centres Especials de Treball i dels serveis d'atenció a les persones amb discapacitat.

El sector protesta per la situació a què estan abocades les entitats per manca de finançament i pel risc de tancament dels Centres Especials de Treball, que pot afectar més de 10.000 persones. Aquesta mobilització respon a la voluntat majoritària per part de les entitats associades a l'AEES Dincat per exigir solucions definitives a la greu situació econòmica que arrosseguen les entitats del sector des de fa més de 10 anys, amb la congelació de les partides i la no creació de places.



Un centenar de persones esperen plaça a Ampans



El sector arrossega les conseqüències de la crisi i les retallades des de fa més d'una dècada i denuncien que se senten oblidats i ignorats per les administracions públiques. Les entitats del sector de la disCapacitat intel·lectual han hagut de fer front a una disminució de les tarifes públiques dels serveis residencials d'entre el 3 i el 25% i la congelació en altres serveis, així com els salaris dels professionals que no pugen des de fa més de 10 anys. A més, durant aquest temps, les entitats han hagut d'assumir un increment de costos de més del 10% en les despeses generals d'aquests serveis. Aquesta precarietat en el finançament afecta la creació de noves places. A data d'avui, Ampans té una llista que supera el centenar de persones que estan a l'espera d'accedir a una plaça de serveis residencials, algunes en situació d'emergència social.

A tot aquest panorama, des del gener passat s'hi suma l'increment del Salari Mínim (SMI), que és una mesura que les entitats del sector veuen molt positiva per l'avenç social que significa, però difícilment assumible per la majoria de Centres Especials de Treball, si no hi ha la dotació pressupostària necessària des de les administracions públiques.

AEES Dincat assegura que després de moltes negociacions tant a Barcelona com a Madrid, ens trobem davant d'una situació límit on 1.589 persones amb discapacitat i especials dificultats perdran la seva feina durant els mesos vinents si no s'adopten mesures urgents i valentes.

La manca de solucions per part de les administracions pot provocar una gran desprotecció d'aquestes persones i davant d'aquesta greu situació, el sector ha convocat una manifestació el proper dijous 11 d'abril, que sortirà de la delegació del govern central, passarà pels departaments d'Economia i de Treball, Afers socials i famílies.