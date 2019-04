La Clínica afegeix 300 m2 al centre de medicina esportiva i tindrà cafeteria

40.000 visites de traumatologia, 42.000 sessions de rehabilitació i 11.000 urgències. Són les dades corresponents al 2018 del Centre Integral de Medicina Esportiva, Traumatologia i Rehabilitació (CIMETIR) de la Clínica Sant Josep. Per «no morir d'èxit» davant d'un creixement sostingut que fa que les instal·lacions on és cada cop estiguin més massificades, tal com fa notar Albert Estiarte, director de la Clínica, actualment s'hi fan unes obres que permetran guanyar-hi 300 m2. A banda, també se'n fan per dotar el centre d'una cafeteria per als usuaris.

L'actuació, que té un pressupost de 876.000 euros, forma part del pla director que es va fer de l'equipament, que es desenvolupa de mica en mica a mesura que hi ha pressupost. La previsió és que estiguin acabades l'estiu o després de l'estiu. Inicialment, ho havien d'estar aquest mes, però la complexitat de continuar treballant-hi mentre es fan les obres, en el cas del CIMETIR, ho ha alentit. Van començar el gener passat.



De 400 a 700 m2

El CIMETIR passarà de 400 a 700 m2. Per guanyar-los s'han mogut el magatzem (que s'ha unificat amb el magatzem central d'Al-thaia; recordem que la Clínica Sant Josep és el centre assistencial de la fundació que concentra l'activitat privada i mutual), la farmàcia i el menjador del personal. L'espai resultant acollirà l'àrea de revisions esportives, tres consultoris nous i les admissions. Això suposarà alliberar l'espai del servei on ara es fan les revisions esportives per ampliar l'àrea de rehabilitació, que només s'adequarà i es deixarà per a més endavant l'estètica (mobiliari, il·luminació) amb què es fan les obres a la clínica. És el cas de les reformes fetes a la primera i segona plantes (vegeu Regió7 del 4 d'abril del 2018).



Dos espais diferenciats

A la segona planta hi anirà la cafeteria de què ara no disposa la Clínica. Tindrà una superfície de 241 m2 i dos espais diferenciats. L'interior, que inclourà una zona de bufet i una de taules, i la terrassa exterior, amb taules i que serà coberta per una pèrgola.

La cafeteria donarà servei a la zona de consultes noves de l'edifici principal i s'hi podrà accedir des de l'edifici annex, on també hi ha consultes, amb un ascensor nou situat al costat del CIMETIR, que arribarà fins a la terrassa. «Les tres grans àrees de consultes, la vella, la nova i la del CIMETIR, estaran connectades per la cafeteria».

Mentre que les obres al centre de medicina esportiva (418.000 euros, IVA inclòs) les paga Althaia, les de la cafeteria (458.000 euros, IVA inclòs) les assumeix l'empresa que va guanyar l'adjudicació (Sodexo) a canvi de tenir l'explotació durant els anys que es decideixin.

Una petita actuació que també s'ha fet recentment ha estat el nou mostrador d'urgències, situat a la planta baixa de l'edifici principal, que a partir d'ara també gestiona les admissions de radiologia.

El proper pas és ampliar l'aparcament. De moment, tot i que la intenció era fer-ho tot seguit de l'actuació actual, no hi ha data. «Té una gran complexitat perquè afectarà la circulació i s'haurà de fer en diferents fases». Després, encara quedarà feina, diu Estiarte, com fer noves les habitacions.

Les obres per posar al dia les instal·lacions de la Clínica Sant Josep, inaugurada fa 90 anys, van començar el 2009-2010 i van quedar aturades per la crisi i fins al 2016 no es van poder reprendre.