Fem Manresa reclama la reobertura immediatade la residència Catalunya

La trobada oberta que Fem Manresa va fer el cap de setmana a l'exterior del centre cívic Selves i Carner per parlar del dret a una vida digna va posar de manifest la necessitat immediata de reobrir la residència Catalunya.

L'actual regidor de la CUP, Jordi Garcés, va denunciar la falta de resposta per part de l'Ajuntament actual per cobrir la gran demanda de places de residència pública. Va afirmar que «al·legar consideracions tècniques i de valor patrimonial com a motius per tancar la residència [Catalunya] és una fal·làcia», i que és necessari que el consistori «reobri de forma immediata, i com a mesura d'urgència, les 24 places del centre». Roser Alegre, alcaldable de Fem Manresa, va defensar que «apostem perquè totes les persones de la ciutat tinguin dret a una vida digna, i això passa perquè els nostres avis i àvies puguin viure a la seva ciutat i amb les necessitats bàsiques cobertes». La coalició també va valorar que les converses entre Generalitat i Ajuntament sobre una futura residència van molt tard i que la proposta segueix preveient places privades.