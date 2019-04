Primàries Manresa completa la llista per a les municipals amb un canvi en els 12 primers

La formació política de Primàries Manresa va fer públics ahir tots els noms de la llista amb què es presenten a les eleccions municipals del maig. Els 12 primers noms ja es van presentar al públic en un acte el 21 de març, al pati del Kursaal, amb Marc Olivé com a candidat a l'alcaldia.

Dels 12 noms, n'hi ha un, l'últim, que no forma part de la llista definitiva. Es tracta d'Ewerton Medeiros, que ara no consta en cap posició de la llista, tampoc com a suplent. El substitueix Marta Padrós en el número 12 de la llista.

Encapçalada per Marc Olivé, vinculat a l'ANC i que es va proclamar vencedor de les votacions que es van fer a finalsde febrer per escollir el líder de la formació, la llista completa de Primàries Manresa és: Marc Olivé, Arnau Padró, Josefina Casals, Joan Gil, Rosa Maria Hernández, Pere Vinyals, Carles Chavarria, Olga Rodríguez, Josep Maria Llobet, Marta Sánchez, Jorge Pulido, Marta Padrós, Josep Francisco Gallardo, Maria dels Àngels Font, Ferran Esteve, Jordi Peiró, Montserrat Sala, Ignasi Huete, Rosa Santamaria, Josep Selga, Enric Medina, Aina Rosell, Maurici Santamaria, Pilar Duocastella i Josep Maria Pintó.

Els suplents són Jorge Grau, Cristina Puig, Ramon Cornet, Fina Forgas, Jordi Borràs i David Navarro.



«Projecte més innovador»

En l'acte de presentació del partit, Olivé va assegurar que «som el projecte polític més innovador de la ciutat que es presentarà a les eleccions municipals del 26 de maig». El va definir com a «realment ciutadà, obert a tothom, al marge de les dinàmiques habituals dels partits i només d'obediència a Manresa, als seus veïns i als interessos de la ciutat».