Manresa En Comú creu que té sentit prescindir de la ultradreta als debats

Manresa En Comú ha fet públic un comunicat en el qual assegura que té tot el sentit del món que les entitats manresanes no vulguin convidars als debats electorals de les municipals la candidatura de Vox. Per a la cap de llista dels Comuns a l'Ajuntament de Manresa, Ana Querol, és lògic que les entitats manresanes no vulguin convidar «aquells que no volen millorar ni la vida de la gent ni reforçar les capacitats de les institucions democràtiques». Querol considera que la proposta de Vox és «excloent i criminalitza la diversitat en totes les seves formes», i desitja que obtingui el rebuig de la societat manresana.

Manresa En Comú s'afegeix així a la resta de les principals forces polítiques que concorreran a les municipals el pròxim 26 de maig, que ja han anunciat que no aniran a debats on sigui present la formació ultradretana. Fem Manresa, PSC -que ja es va plantar el 2015 amb Plataforma per Catalunya-, Esquerra i Junts per Manresa ho van fer públic dijous.

La demarcació de la Catalunya Central del Col·legi de Periodistes, la Plataforma per unes Pensions Dignes i el Pou de la Gallina ja han organitzat debats, i no hi convidaran Vox. L'Associació Cultural El Pou de la Gallina va comunicar ahir que «si bé és plenament democràtic –i sembla obvi i necessari– deixar expressar-se a totes les opcions per informar la ciutadania de les propostes i programes de partits i candidatures, costa d'acceptar aquells que qüestionen el sistema en si mateix».