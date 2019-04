«Si no hi som no podem dir: ei, i això què?»

La manresana Jael Freixanet va combinar durant anys el bàsquet professional amb els estudis de Física. «Feia les dues coses. El bàsquet ocupava la major part de la meva vida, però per a mi la part important i el que m'agradava de veritat era la Física. El bàsquet era com el hobby, tot i que és del que vivia». Ara treballa en una empresa tecnològica, i ahir va motivar i animar les estudiants de secundària a interessar-se pel món de les ciències i l'enginyeria, i a desterrar la idea que no són prou vàlides per a aquest món.

Segons la seva opinió, les dones «hem de ser a tot arreu». Per molts motius: «Perquè tenim una percepció diferent de la dels homes, perquè no té sentit menysprear la meitat de la població, per talent, perquè al llarg de la història hem perdut la meitat dels superdotats, perquè hem de ser models per a futures generacions i hem de trencar estereotips. Hem de ser un subjecte actiu. I si no hi som no podem dir: ei, això què?». Ho va explicar davant la seixantena d'estudiants amb un entusiasme encomanadís i amb l'ajut de dades. Per exemple, amb estudis que demostren que és l'entorn i els prejudicis preconcebuts els que creen estereotips «que llavors són molt difícils de trencar». Va explicar que les nenes, als 6 anys, ja comencen a percebre a causa del seu entorn que són dolentes en matemàtiques, «cosa que és absurda. Hem de lluitar contra aquestes idees que afecten el nostre rendiment i la nostra autoestima». Va posar més exemples sobre com l'entorn sociocultural discrimina les dones. Les figures que es fan servir habitualment per fer proves de seguretat en vehicles simulant accidents són models que es basen en les figures masculines, amb la qual cosa «les dones estem exposades a un percentatge més alt de lesions en cas de topada», va manifestar.

Tot això ha de canviar, va continuar dient, perquè «com a societat estem perdent contingut, talent, descobriments i investigacions».

També va afirmar que quan va començar a fer Física «era una dona en un món d'homes». Va considerar que ja es comença a observar algun canvi de tendència, tot i que en les enginyeries els avenços són extremadament lents. Va admetre que hi ha dificultats en tots els àmbits perquè les dones aconsegueixin arribar a posicions de poder.