Manresa viu el ple més emotiu

El saló de sessions de l'Ajuntament de Manresa es va omplir ahir de llàgrimes. I no era per un nou increment de l'IBI sinó pel comiat, al final de la darrera sessió plenària executiva d'aquest mandat, de dotze regidors que no opten a ser reelegits per al període 2019-2023 o que deixen definitivament la primera línia de la política municipal.

Les seves intervencions van anar més enllà del debat polític públic convencional per situar-se darrera del teló dels pensaments privats, un cop van sortir de l'armari administratiu.

? Miquel Davins (regidor no adscrit). Regidor d'Unió exclòs del nou equip de govern format per la coalició de Convergència i ERC. Amb la remodelació va perdre les regidories de Sanitat i Gent Gran. Va agrair a tot el personal el tracte rebut i va assegurar que havia estat un honor ser regidor.

? Ton Sierra (regidor de DM). Va entrar un any i mig després que comencés el mandat per la renúncia del cap de llista, Dídac Escolà. Anava de número 6 a la llista però tots els que tenia per davant van renunciar al càrrec. Va destacar l'honestedat i la feina feta pel seu predecessor. Va assegurar que havia actuat «guiat per la independència ideològica» al marge de la disciplina de partit -DM és la marca blanca amb la què Podem es va presentar a Manresa fa 4 anys però Sierra va renegar públicament. Va assegurar que havia «constatat l'honestedat» dels polítics municipals.

? Jordi Masdeu (regidor de la CUP). El record que més atresora de la seva etapa de 8 anys de regidor és «haver pogut despenjar la bandera espanyola» de la teulada de l'ajuntament. També considera inoblidables els dies anteriors i posteriors a l'1 d'Octubre. Dona el relleu convençut que els que el substituiran arriben amb el dipòsit ple d'il·lusió.

? Mireia Estefanell (regidora d'ERC). Va ser expulsada del govern per l'alcalde Valentí Junyent per la gravació d'amagatotis realitzada al restaurant el Vermell a càrrecs del PEDeCAT. Va agrair la confiança depositada en ella per Alba Alsina i Pere Culell per entrar en política. Va dir que «la ciutat cal construir-la i defensar-la no només des de les institucions sinó des de tots els àmbits» . Va agrair la tasca dels alcaldes de Manresa que «amb encerts i desencerts han assumit la difícil i sovint desagraïda tasca de servir la ciutat».

? Àngels Santolària (regidora d'ERC d'Acció Social i Cooperació). Va assegurar que havia estat «un orgull treballar per les persones més vulnerables» i va reclamar un reconeixement per la tasca que du a terme el personal dels serveis socials. Va expressar el desig que «Manresa estimi la diversitat que ens fa créixer a tots».

? Jaume Torras (regidor d'ERC de Recursos Humans i Transparència, i Protecció Civil). Va fer una breu intervenció donant les gràcies a tothom que li hagi donat suport en algun moment i disculpant-se si no havia estat a l'alçada o havia perjudicat a algú.

? Jaume Arnau (regidor de CDC de Comerç i mercats, i Indústria). Va voler traslladar als ciutadans amb un prec «la consideració necessària cap a les persones que en un moment en un altre decideixen dedicar el seu temps a la política municipal perquè no és gens fàcil -els meus fills han tingut menys moments de pare per això- i reclamar apreciar en la justa mesura l'esforç que requereix aquesta dedicació».

? Àuria Caus (regidora de CDC de Presidència i Comunicació). Va voler recordar que el càrrec públic «significa estar pendent de la teva ciutat i de les persones que hi viuen a tothora set dies a la setmana els 12 mesos de l'any». Per això va insistir en la necessitat de posar en valor aquesta feina i no va amagar «l'orgull que sento d'haver pogut servir» els seus conciutadans.

? Neus Comellas (regidora de CDC de Projecció de Ciutat i Festes). Va recordar la màxima que hi havia a casa seva que anessin on anessin de vacances «per la festa major s'havia de ser a Manresa». Va dir que «sense emoció no hi ha comunicació» i que havia treballat «incansablement per aconseguir una ciutat i un país més forts, més valents i lliures».

? Mercè Rosich (regidora de CDC de Cohesió Social, Gent Gran i Salut i, Ensenyament i Universitats). Va recordar que els vuit anys passats a l'oposició i els altres vuit al govern li havien aportat una perspectiva molt enriquidora i la possibilitat de portar a la pràctica la seva tendència a «defensar la ciutat». Va recordar que quan es governa «dir que no és molt trist» i malauradament «hem hagut de dir que no moltes vegades».

? Jordi Serracanta (regidor de CDC de Qualitat Urbana, Mobilitat i Serveis, i Esports). Es va referir a «la solitud del regidor» per descriure com se senten els càrrecs electes quan han d'afrontar situacions en les que ni tant sols el seu cercle familiar més pròxim els pot fer costat. Va agrair a Marc Aloy que fes «fàcil i àgil allò que de vegades sembla molt difícil».

? Josep Maria Sala (regidor de CDC d'Hisenda i Organització, i

Seguretat Ciutadana). Posava fi a un període de 28 anys a l'Ajuntament repartit en 7 mandats. Va recordar que en dues ocasions CiU va guanyar les eleccions, però «els pactes democràtics ens van situar a l'oposició». Va lamentar que s'estigués perdent el reconeixement del «punt de voluntarisme» que exigeix la política municipal que «té un objectiu que no pot ser més noble: treballar per la comunitat i defensar els seus interessos».

Com la resta de regidors sortints va agrair a l'alcalde Valentí Junyent la confiança dipositada en ells.

Tots van trencar una llança per la política en majúscules, que no és la que es fa amb més pressupost o davant de més càmeres sinó la que no perd de vista les necessitats de les persones. L'alcalde Junyent va tancar el ple agraint-los aquest últim servei.