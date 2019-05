L'ExpoBages es fa seva la tecnologia 4.0

Els drons i les noves tendències en l'àmbit de la mobilitat que s'han mostrat a l'espai 4.0 que enguany ha debutat a l'ExpoBages han estat un dels èxits d'aquesta trenta-novena edició de la fira.

L'epicentre de la zona 4.0 era situat a l'entorn del Casino, tant davant de l'edifici, al passeig de Pe-re III, amb uns estands que s'identificaven fàcilment pel seu color verd, com al pati posterior on hi havia estands dedicats a la mobilitat i una vela.

El principal atractiu, a l'interior d'aquesta vela, eren els drons. Els més petits –i també els grans– posaven a prova les seves habilitats en un circuit en el qual havien de fer volar minidrons i superar nombrosos obstacles, com anelles i tubs. El repte semblava fàcil però calia certa habilitat per poder-lo superar. Els infants més acostumats a jugar amb consoles són els que se'n sortien amb més facilitat, segons relatava Catalin Stroe, de l'empresa que havia muntat el circuit.

Al mateix recinte també hi havia empreses dedicades al món dels drons, com Aircat Drone de Castellgalí, que va portar drons d'unes dimensions espectaculars a la fira. L'empresa està especialitzada en la formació per a pilots de drons i també en lloguen i comercialitzen, en el que és un autèntic submón. Santi Sánchez, instructor de la firma, explicava que malgrat que un dels usos més coneguts i recurrents d'aquests aparells és per fer fotografies o vídeos, n'hi ha d'específics per a una àmplia gamma d'activitats, com vigilància costanera amb drons que poden fer arribar llanxes inflables a persones al mig del mar o també per a vigilància als boscos o de trànsit, cosa aquesta última per a la qual explica han fet formacions a policies locals. De tota manera, explica que la principal demanda a l'ExpoBages ha estat la de fer cursos per ser pilot professional de dron, perquè, segons assegura, «és una professió de futur».

A l'exterior, en un estand hi havia diferents patinets elèctrics i també es podien provar cotxes elèctrics de diverses marques. I entre els estands del 4.0 hi havia també una oferta representativa de la innovació: Selba amb carregadors per a vehicles elèctrics, Domini Ambiental i Rebosolar amb solucions energètiques verdes, i també destacaven els nous usos que permet fer la tecnologia a l'estand d'Althaia amb ossos i òrgans del cos impresos en tres dimensions. En l'àmbit formatiu, la UPC de Manresa ja intentava pescar els futurs alumnes amb una mostra dels graus que ofereix el centre i també amb una oferta de tallers –tots relacionats amb la tecnologia– per a alumnes de secundària però que encara han d'esperar per anar a la universitat. I també en l'àmbit formatiu, l'acadèmia de programació Codelearn reptava a resoldre reptes amb un pensament computacional. Aitor Garcia, que era a l'estand, ho exemplificava explicant que un repte seria programar una comunicació entre un servidor i el seu client o donar un dibuix i aconseguir fer-lo a través de l'enginyeria inversa.

Ahir al vespre, el president de la comissió organitzadora de l'ExpoBages, Llorenç Juanola, feia un balanç positiu de l'estrena d'aquest espai i ja pensava en la possibilitat d'atraure més empreses de cara a properes edicions del certamen perquè aquest espai pugui créixer. D'altra banda, reconeixia que hi havia hagut dificultats perquè la gent es desviés del Passeig i entrés al pati del Kursaal on es portava a terme el festival Gastrosalut, que mostrava propostes d'alimentació saludable i que, en paraules del mateix Juanola, «eren molt interessants».

En l'àmbit general, Juanola també mostrava la satisfacció de la comissió organitzadora per l'afluència de públic i celebrava que al llarg del dissabte i que ahir, amb l'excepció d'una estona al migdia i després a última hora de la tarda quan va ploure, la meteorologia hagués respectat aquesta edició de l'ExpoBages.



Premis als expositors

Ahir al vespre, el certamen va fer entrega de dos guardons als expositors. El premi al millor disseny se'l va emportar l'Ajuntament de Sant Joan de Vilatorrada, tant pel seu estand com per l'exposició que va dissenyar a la Plana de l'Om. Althaia es va endur el premi Innovació. El jurat va destacar l'espectacularitat de la impressió en 3D d'òrgans.