El sector de l'automoció es manté fort al certamen firal

El sector de l'automoció continua sent el sector amb més presència a l'ExpoBages, on en aquesta edició ha tornat a demostrar fortalesa. Tot i això, el mateix sector és conscient que les coses han canviat i que la seva presència al certamen es va redefinint en funció de les noves necessitats i demandes del públic.

Així, Josep Bransuela, del grup Sala, remarca que, «ara, amb la majoria de visitants ja no seus a fer números. Per Internet ja han vist moltes coses i gairebé ho saben tot. A la fira hi parles, hi fas contacte, veuen que hi ets i els respons les preguntes, i també és el lloc on poden veure i comparar els cotxes. Però ja saps que tancar la venda aquí és difícil i al final acabaran venint al concessionari». Tot i això, lamentava que la pluja que va caure ahir al migdia i també a última hora de la tarda els va restar visitants.

Per la seva banda, el director comercial de Sarauto, Jordi Gallego, també destacava que l'ExpoBages «és el lloc per donar-nos a conèixer i un aparador per al sector on es pot mostrar tota la gamma».

Lluís Ballús, propietari de Tallers Ballús, també destacava que «la gent ara ve molt informada», i encara que, com els altres concessionaris, també explicava que havien tancat algunes vendes, una part de la seva participació al certamen serveix per fer contactes amb l'esperança posada en què les vendes s'acabin formalitzant en les properes setmanes. En el cas de Toyota, la marca del seu concessionari, també es mostrava satisfet que «després de picar molta pedra durant 20 anys, ara la gent ja coneix els cotxes híbrids», i espera que la tendència es consolidi.

D'altra banda, tots els concessionaris asseguraven que en aquesta edició de l'ExpoBages els descomptes han estat més importants que l'any passat. Segons l'organització, aquest any s'han formalitzat 72 vendes en el marc de la fira.