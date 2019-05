Manresa tindrà un nou aparcament dissuasiu al barri de Plaça Catalunya

El barri de Saldes-Plaça Catalunya de Manresa disposarà de 75 noves places d'aparcament gratuïtes properament. Segons ha pogut saber Regió7, l'Ajuntament ha arribat a un acord per la cessió d'un solar que hi ha al capdamunt del carrer Solsona per fer-hi un pàrquing dissuasiu, el qual és previst que tingui capacitat per a uns 75 vehicles.

Aquest descampat, un cop arreglat, se sumarà al que es va estrenar el mes de gener passat al mateix carrer, més avall. Entre l'un i l'altre hi ha un parell de parcel·les utilitzades com a horts. De fet, en la inauguració del primer aparcament el regidor de Mobilitat, Jordi Serracanta, ja va avançar a aquest diari que el consistori intentava des de feia temps que la propietat de l'altre solar (una entitat bancària) el cedís a l'Ajuntament amb la voluntat d'ampliar l'oferta de places gratuïtes de pàrquing en aquesta zona, «que sabem que té problemes de mobilitat des de fa temps», va assegurar Serracanta.

Tot i que les negociacions amb l'entitat bancària a qui pertany el solar han estat complicades, segons fonts municipals, finalment la propietat ha accedit a cedir el terreny per a un any –el mateix va passar amb el primer solar, tot i que en aquest cas és d'un particular. L'acord s'anirà renovant anualment fins que una de les dues parts decideixi no continuar. Ara s'està redactant el conveni que ha de regular la cessió.



Més de 100 places gratuïtes

Malgrat que les fonts de l'Ajuntament consultades per aquest diari no han avançat quan és previst que estigui enllestit el nou aparcament, sí que han detallat que aquest tindrà unes 75 places. L'altre pàrquing dissuasiu estrenat el gener disposa d'una seixantena de places, segons l'Ajuntament, de manera que en poc temps s'hauran guanyat al barri més de 100 places d'aparcament gratuïtes. Val a dir, però, que les obres que s'han dut a terme a l'avinguda Tudela han comportat la pèrdua d'alguns llocs per aparcar gratuïts.



Pressupost de 22.300 euros

Les mateixes fonts han explicat a aquest diari que ja es disposa del projecte d'adequació i millora del nou aparcament i del pressupost per executar les obres, que és de 22.300 euros. L'Ajuntament afirma que aquests treballs d'adequació s'han de fer properament. Consistiran a desbrossar i retirar les canyes existents; realitzar un reperfilat de la superfície existent, per evitar la formació de pendents; instal·lar-hi subministrament; l'estesa i compactat de tot-u reciclat; la formació del gual de vehicles amb paviment de formigó per protegir el reg; i la creació d'un nou pas de vianants –que ha de connectar l'aparcament amb el carrer Tarragona– amb els seus rebaixos. També és prevista la se-nyalització del pàrquing.

El regidor Serracanta va dir el gener que l'Ajuntament té intenció, aquest 2019, d'arribar a acords amb propietaris d'altres solars que es puguin adequar com a pàrquings gratuïts. Entre els nous espais hi ha el solar de la Fàbrica Nova on s'habilitaran 80 places, tal com va avançar Regió7.