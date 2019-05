Capgirar els diners

Vivim en un món on els diners són els intermediaris de tot: del nostre treball, de la nostra alimentació i consum, del nostre sostre; moltes vegades, del nostre prestigi social. Fins i tot de la nostra llibertat. És per això que els que controlen els diners, els bancs, tenen un poder immens. Escollint qui rep o no rep un crèdit, decideixen quins projectes tiren endavant i quins no. L'únic criteri: el retorn econòmic, ignorant l'impacte ambiental i social de l'activitat. Aquesta lògica ens empeny a destruir el planeta absurdament i a establir una competència salvatge entre empreses. Fins i tot decideixen quins partits polítics faran grans campanyes publicitàries, i quins mitjans de comunicació podran tenir gran tirada.



Un paper pintat

Però els diners són falsos. Els donem molta importància, hi dediquem més energies que a qualsevol altra cosa, però hem d'adonar-nos que són falsos. Són senzillament un paper pintat o uns bits en un ordinador del nostre banc. Demà poden deixar de valer el que valen avui. El que és ben real és el pa que hi aconseguim, però els diners són falsos.

És per això que, des de l'Ecoxarxa del Bages, vam decidir fa vuit anys inventar-nos els nostres propis diners, igual de falsos, però amb un altre funcionament i amb uns altres valors. Uns diners controlats per les persones que en fan ús, que no ens empenyin a malbaratar els recursos naturals, que promoguin la producció i el comerç local, la cooperació, la transparència. Aquesta moneda es diu hora, té el símbol ?, i el seu valor equival a una hora de treball. El seu àmbit territorial es restringeix al Bages i al Moianès. A la pràctica, les persones, empreses i entitats que en fan ús tenen un compte en una web des d'on podem pagar i cobrar les nostres compres amb aquesta moneda.

A la Festa del Riu de l'1 de juny farem tots els pagaments en hores. Per això imprimirem bitllets d'hores que només valdran aquest dia. Les visitants podran aconseguir aquests bitllets o bé canviant-los per euros o bé per hores virtuals. En acabat, les parades podran recuperar els euros o hores virtuals a canvi dels bitllets aconseguits, que deixaran de valer.

Amb aquesta acció busquem fer pensar a tothom sobre el paper dels diners: què són, per què ens serveixen i per què ens esclavitzen. I pensar en com transformaria el nostre entorn i les nostres relacions si féssim funcionar uns diners més semblants a les hores i menys als euros.