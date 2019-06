ERC i JxManresa acorden trobar-se malgrat el desacord sobre l'alcaldia compartida

Parlar, no negociar. Aquesta és la fórmula que han trobat Esquerra i Junts per Manresa per sortir de l'atzucac en què s'havien situat amb els exconvergents assegurant que no hi haurà negociació si els republicans no accepten una situació d'empat tècnic que es tradueixi en una alcaldia compartida i els republicans dient que la volen tots 4 anys per a ells.

Sigui per negociar o només parlar, representants de totes dues formacions es trobaran dilluns amb els seus líders al capdavant.

A Marc Aloy l'acompanyaran el president local d'Esquerra, Ramon Fontdevila, i la número 2 de la candidatura, Cristina Cruz.

Amb Valentí Junyent hi assistirà Toni Massegú, portaveu i membre de la candidatura Junts per Manresa, i Joan Calmet, l'únic regidor actualment de Convergència que repeteix.

Malgrat el pas endavant, uns i altres es llancen el mateix missatge: si continueu enrocats en la vostra posició, ens podem veure les cares, però no hi haurà negociació. El que passa és que tant ERC com Junts per Manresa consideren que el que s'ha enrocat és l'altre.

Cal recordar que el president local d'ERC, Ramon Fontdevila, va assegurar a Regió7 que Es-querra prioritzarà el projecte transformador davant de tot. «Entenem que aquesta voluntat de canvi reclama un lideratge de tots 4 anys, que permeti fer feina des del primer dia, que lideri, que faci que Manresa exerceixi la seva capitalitat. Que faci avançar la ciutat. I així ens ho ha demanat el nostre electorat, que ens ha donat la responsabilitat de donar un nou impuls a l'Ajuntament de Manresa», va afirmar .



Sense línies vermelles

I va afegir que «posar línies vermelles abans d'iniciar la primera conversa no ens sembla una bona manera de començar, sobretot si tenim en compte la responsabilitat que implica repensar un govern com el de Manresa».

Per la seva banda, el portaveu de Junts per Manresa, Toni Massegú, va insistir en la idea que un resultat ajustadíssim de només 10 vots de diferència és, es miri com es miri, un empat tècnic i «per responsabilitat la negociació s'ha de plantejar en aquests termes». Si s'accepta «parlem-ne, però, si no, passem a l'oposició i que governin amb 8 de 25».

Massegú va afegir que «només afrontarem una negociació amb Esquerra sota la base d'una alcaldia compartida».

Per a Junts per Manresa resulta «evident que estem disposats a governar i negociar un govern municipal estable per 4 anys, però els nostres regidors electes també poden estar a l'oposició. Hi estan disposats».